للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. نظام الأسد يرفع سعر الوقود مجدداً

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، قراراً، مساء أمس الثلاثاء، برفع سعر ليتر البنزين المدعوم والعادي، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، والثالثة في أسبوعين.

ورفعت الوزارة، سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة سورية بدلاً من 450 ليرة.

وقالت الوزارة إن رفع أسعار الوقود جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، على أن يدخل حيّز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية.

وبررت الوزارة قرارها أنه بسبب “التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قررت، مساء أول أمس الإثنين، رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 296 ليرة، وليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة بدلاً من 850 ليرة.

وفي 7 من الشهر الحالي، رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” نحو 48%، ليصبح 850 ليرة سورية بدلاً من 575 ليرة.