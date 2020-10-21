أحمد حجازي في طريقه لـ”النمور”

اتفقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الحائلي، مع المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب نادي وست بروميتش الإنجليزي، ليكون بديلًا للبرازيلي برونو أوڤيني، ولم يتبقَ سوى التوقيع النهائي والإعلان الرسمي بعد إكمال إجراءات كافة بنود العقد.

وبدأت المفاوضات الاتحاديه منذ أيام، وذلك لعدم قناعة الجهازين الإداري والفني بالمستويات التي يقدمها البرازيلي برونو منذ الموسم الماضي.

وجاء على طاولة الإدارة الاتحادية، عدة أسماء في مركز قلب الدفاع، إلا أن الاختيار والرغبة كانت لصالح النجم المصري أحمد حجازي،الذي رآه المدرب كاريلي، أنه الخيار الأنسب في هذه المرحلة لقيادة الدفاع الاتحادي.

وعلى الصعيد المحلي، اتفقت إدارتي الاتحاد والنصر، على انتقال اللاعب حمد آل منصور، لمدة سنة على سبيل الإعارة، ومن المؤكد وصول اللاعب مساء اليوم، إلى مدينة جدة للاجتماع بالإدارة والانضمام للكتيبة الاتحادية.