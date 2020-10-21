“العثيمين”: الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة ضمنت صحة وسلامة المعتمرين والزوار

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للعودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف ضمنت المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة في هذا الصدد ، حيث تم توفير أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وصونها.

وقال العثيمين، إن المملكة بذلت جهوداً كبيرة وإجراءات احترازية قوية لاستئناف العمرة، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين.