بومبيو: نشكر السعودية على مساعدتها في تحرير مواطنين لنا من الحوثيين

قدم وزير الخارجية الأمريكي، الشكر للمملكة، على مساعدتها في تحرير مواطنين أمريكيين من الحوثيين.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين”، مؤكدا حرص واشنطن على إعادة أي معتقل أمريكي في أي مكان.

وبشأن الأزمة الليبية، أكد “بومبيو”، تأييد واشنطن للمساعي التي تبذلها 5 +5، مطالبا القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا تمهيدا لحل النزاع.

وعن الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تدعم الحل السلمي للصراع السوري، مشيرا إلى أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا.