التسوية الودية بالرياض تتصدر الربع الثالث من العام باسترداد 28 مليون ريال

تصدرت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، قائمة إدارات التسوية الودية على مستوى المملكة بمجموع المبالغ المستردة والتي تجاوزت الـ28 مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن إدارة التسوية الودية تمكنت من استرداد المبالغ المذكورة من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت “عن بعد” مشيرا إلى أن إدارة التسوية استقبلت خلال الفترة نفسها “ثلاثة أشهر” ما يقارب من 7 آلاف دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.