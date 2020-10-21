وقع مدرب الفيصلي البرازيلي شاموسكا عقدا مع الوصل الإماراتي بعد سلسة من النجاحات التي جعلت الفيصلي يحقق مراكز متقدمة في الدوري السعودي خلال موسمين متتاليين.
يذكر أن المدرب المخضرم سبق وأن درب نادي الهلال في أواخر الموسم الذي قبل الماضي وأوصل الفريق الأزرق إلى دور الستة عشر دوري ابطال آسيا التي حققها بذلك الموسم.
شاموسكا الفيصلي إلى الوصل الإماراتي
وقع مدرب الفيصلي البرازيلي شاموسكا عقدا مع الوصل الإماراتي بعد سلسة من النجاحات التي جعلت الفيصلي يحقق مراكز متقدمة في الدوري السعودي خلال موسمين متتاليين.