شاموسكا الفيصلي إلى الوصل الإماراتي

وقع مدرب الفيصلي البرازيلي شاموسكا عقدا مع الوصل الإماراتي بعد سلسة من النجاحات التي جعلت الفيصلي ‏يحقق مراكز متقدمة في الدوري السعودي خلال موسمين متتاليين.

‏يذكر أن المدرب المخضرم ‏سبق وأن درب نادي الهلال في أواخر الموسم الذي قبل الماضي وأوصل الفريق الأزرق إلى دور الستة عشر دوري ابطال آسيا التي حققها بذلك الموسم.