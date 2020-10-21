اليوم العالمي للإحصاء.. تحت شعار “ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها”

أقامت الجمعية المهنية لإخصائيين وعلماء البيانات مؤتمرا افتراضيا يوم 20 أكتوبر 2020 بمناسبة اليوم العالي للإحصاء وناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها موثوقية البيانات في الإحصاء الرسمي والبيانات الضخمة وأبحاث السوق.

وعلى هامش اللقاء وقعت الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات “PASDS”، مذكرة تعاون تكاملي وتشاركي مع الجمعية السعودية للعوم الإحصائية “SASS”.

وقع المذكرة كل من الدكتور فيصل بن محمد الشرعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات، والدكتور إبراهيم بن مفرح المنجحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية.

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من إمكانيات ومقومات الجمعيتين والخبرات المتوافرة لدى أعضائهما من أجل دعم وتنسيق الجهود فيما بينهما للنهوض بالعمل الإحصائي بالمملكة.

وفي نهاية اللقاء تم تدشين موقع الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات http://www.pasds.org.sa/

ويمكن للمهتمين بالإحصاء زيارة الموقع والاستفادة من الخدمات المقدمة والانتساب لعضوية الجمعية.