خيبة أمل لمستخدمي هاتف آيفون 12.. الجهاز لن يدعم G5 في النسخ المزودة بشريحتين

يبدو أن مستخدمي أحدث إصدار لشركة الهواتف أبل سيكونون على موعد مع خيبة الأمل، بعدما تم كشف أن آيفون 12 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بشرط استخدام الجهاز في وضع البطاقة المزدوجة، وفقًا لوثيقة تدريب داخلية من أبل كشفت عن المشكلة.

وأفاد تقرير لموقع “ذا فيرج” التقني، بأن ميزة البطاقة المزدوجة خاصية وفرتها شركة أبل لأول مرة ضمن هاتفها آيفون إكس إس، ليستفيد الأفراد الذين يسافرون أو يقيمون في الخارج أو الأشخاص الذين يمتلكون شرائح اتصالات للعمل أو شرائح اتصال شخصية على الجهاز نفسه.

وتسمح الميزة لكل من شريحة اتصال (Nano SIM) الفعلي وخدمة البيانات فقط من شركة اتصالات أخرى باستخدام شريحتي اتصال في وقت واحد.

لكن يبدو أن هذا الأمر يتعارض مع قدرة آيفون 12 على العمل عبر شبكات الجيل الخامس، على الأقل في الوقت الحالي.

وطرحت وثيقة أبل تساؤلا هاما، “هل تعمل شبكة الجيل الخامس (5G) عند استخدام شريحتي اتصال SIM المزدوجة؟”

والإجابة وفقا للوثيقة: “عند استخدام شريحتي اتصال (SIM) مزدوجة فإن بيانات الجيل الخامس تكون غير مدعومة في أي من الخطين، وستعود إلى الجيل الرابع. وإذا كان العملاء يستخدمون eSIM فقط وكانوا مشتركين في خطة خدمة ومشغل شبكة داعم لشبكة الجيل الخامس فسيتمكنون من الوصول إلى شبكة الجيل الخامس.”

وأشار الموقع إلى أن شركة أبل إصدار تعتزم تحديث في وقت لاحق من هذا العام لإصلاح المشكلة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ماك رومرز، الذي استند إلى وثيقة داخلية من شركة فيريزون توضح بالتفصيل دعم الشركة لشبكات الجيل الخامس لأجهزة آيفون.