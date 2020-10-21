رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية سبل التعاون

تلقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس اتصالاً هاتفياً اليوم, من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الوزير حسن عبدالشافي أحمد.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشكر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر على قبول دعوة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.

مما يذكر أن الاتصال يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري –الأول من نوعه – لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- غداً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.