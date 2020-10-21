الحكومة اليمنية تدعو كافة اليمنيين للاستمرار في الحملات السياسية والإعلامية المنددة بالعدوان الإيراني

أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بحالة الاستنفار والغضب والسخط العارم وردود الأفعال التي أثارها إعلان إيران الاستفزازي تعيين وتهريب سفير “حاكم عسكري” لدى مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.

وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المواقف السياسية والإعلامية التي أعقبت الإعلان الإيراني وما زالت تتوالى تؤكد الاجماع الشعبي والوطني على رفض كل أشكال الوجود الإيراني في اليمن ومحاولاته بسط نفوذه وفرض وصايته على جزء من أراضيه‏.

وأشار الإرياني إلى أن ردود الفعل الواسعة التي أثارها الاعلان الاستفزازي مؤشر واضح عن فشل محاولات نظام الملالي في طهران المتواصلة منذ الانقلاب الذي أدارته عبر أداتها الحوثية سلخ اليمن عن محيطه الخليجي وفضائه العربي وتحويله إلى مقاطعة إيرانية ومسخ هوية اليمنيين، وتأكيد لتمسكهم بهويتهم الوطنية والعربية‏.

ودعا الإرياني كافة اليمنيين قوى ومكونات سياسية واجتماعية ونخب وإعلاميين وصحفيين ونشطاء باستمرار حملاتهم السياسية والاعلامية المنددة بالتمادي الإيراني في سياساته العدائية، وكشف دور نظام طهران في تصعيد وتيرة الازمة وتقويض جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.