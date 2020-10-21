المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

وقع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هنغاريا والتي مثلها معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة السيد بيتر سيارتو، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، وذلك بمقر وزارة النقل في الرياض.

وتتضمن الاتفاقية على عدد من البنود التنظيمية المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول للطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود في مجال التعاون في خدمات النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية، إلى التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى رفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار.