الكويت تفجع بوفاة الشيخ فلاح مندكار

فجعت الأوساط العلمية في الخليج والعلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي عامة بوفاة العلامة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار.

ويعتبر الشيخ فلاح من أبرز العلماء المجاهدين في فضح الجماعات الإرهابية والمتطرفة منذ وقت مبكر، وقد تلقى الشيخ فلاح تعليمه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حتى حصل على درجة الدكتوراة بإمتياز؛ وقد درس على يد العديد من أبرز العلماء في العالم الإسلامي كالعلامة ابن باد والالباني وابن عثيمين وحماد الأنصاري وصالح الفوزان وغيرهم.

وله نحو إحدى عشر مؤلفا في العقيدة وعلوم الحديث والدعوة بالإضافة إلى مئات المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والندوات الدعوية التي القاها في الكويت وخارجها.

والجدير بالذكر أن الشيخ فلاح ولد في الكويت سنة 1950 للميلاد؛ وهو عضو الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية رحمه الله رحمة واسعة.