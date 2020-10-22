بدعم القطاع السكني.. ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 0.5% في الربع الثالث

سجل مؤشر أسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنحو 0.5% خلال الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الربع سنوي الصادر اليوم الخميس، إن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1%، ونمو أسعار العقارات الزراعية بشكل طفيف بنحو 0.3%، مقابل انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 2.5%.

وأضافت الهيئة، أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيسي في الزيادة السنوية في أسعار العقارات بالربع الثالث من عام 2020، مسجلة ارتفاعا 2.1% على أساس سنوي، مما ساهم في زيادة أسعار العقارات السكنية، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام؛ نظرا لثقلها الكبير في المؤشر.

وسجلت أسعار الفلل ارتفاعا بنسبة 0.8%، وزادت أسعار الشقق 1.5%، مقابل انخفاض أسعار العمائر 0.9%، وأسعار البيوت السكنية 1.3%.

وبالنسبة للعقارات التجارية، انخفضت متأثرة بانخفاض قطع الأراضي التجارية بنسبة 2.5%، مقابل ارتفاع أسعار العمائر والمحلات التجارية 0.1% و2.5% على التوالي، بينما استقرت أسعار المراكز التجارية.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أسعار العقارات 0.6% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية 0.5%، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت 0.5%، وأسعار الفلل 0.1% والشقق 0.1%، والبيوت 0.2%، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية 0.1%.

وانخفض متوسط أسعار العقارات التجارية 0.7%، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية التي انخفضت بنسبة 0.7%، بينما ارتفعت أسعار المحلات 1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، واستقرت أسعار الأراضي الزراعية دون تغيير.