وزير الصناعة: القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تبنيا للتقنيات الحديثة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تبنيا للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الخريف، في حديث مع العربية على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي بدأت فعالياتها أمس الأربعاء، أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار الوزير إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على أن جميع الجهات المكلفة بتحقيق الرؤية يجب أن تستخدم جميع الأدوات المتاحة.

كما أوضح أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت له دلالة أن المملكة أثبتت للعالم خلال كورونا قدرتها على تجاوز الأزمة عبر بنيتها التحتية بأقل قدر من الإرباك.

وتابع: “لم تواجه المملكة صعوبات في الإمدادات اليومية من الغذاء والدواء.. التعليم استمر والنشاطات التجارية سارت بأقل الأضرار”.