“الزراعة” توقع مذكرة تستهدف 10 آلاف مربي ماشية بجميع المناطق

شهد وزير البيئة والمياه والزارعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير جامعة الملك فيصل، محمد بن عبدالعزيز العوهلي، توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتقديم دورات تدريبية معتمدة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المذكرة تستهدف 10 آلاف مربي ماشية بجميع مناطق المملكة؛ ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، لدعم التحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة، ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية.

ووقّع المذكرة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، حمد بن عبدالعزيز البطشان، وعميد كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل، أحمد بن سعود السقوفي.

وأوضحت الوزارة، أن الطرفين سيعملان على إقامة دورات تدريبية معتمدة ضمن برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، وتشمل برامج: (الرعاية الصحية، التناسل، تغذية الماشية، إدارة القطعان، التحسين الوراثي، التسويق).

ويستهدف التدريب المربين من الجنسين (ذكور/إناث)، بالإضافة إلى تدريب عدد 300 من الكوادر الفنية العاملين في قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة، وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على تنظيم الأنشطة في مجالات التعليم والتدريب والبحوث المشتركة في خدمة قطاع الثروة الحيوانية.