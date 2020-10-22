«الصحة العالمية»: 50% زيادةً عدد الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.. وتكشف السبب الرئيسي لانتشار الفيروس

قال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن «نصف أعضاء المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة (التي تعد 48 عضوًا) سجَّلوا زيادةً في عدد الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي بـ50%»، بحسب ما نقلته العربية نت.

وأوضح أن السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا هو عدم الالتزام بوضع كل فرد خالط مصابًا بالفيروس في الحجر للفترة اللازمة، قائلًا: «إذا كان لدي أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعلًا وتغيير الواقع؛ فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابًا بفيروس كورونا في الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى»، موضحا «لا أعتقد أن هذا الأمر طُبِّق، أو أنه طُبِّق بأسلوب منهجي. وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الإصابات».

بدورها، تعجَّبت الطبيبة ماريا فان كيرخوف من «عدم استيعاب الناس مفهوم انتقال العدوى خلال التجمعات، في حين أن ذلك من سمات فيروس كورونا»، فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «أعلم أن الناس سئموا، لكن هذا الفيروس أثبت أنه إذا لم نبقَ متيقظين، يمكنه أن يعود لينتشر بسرعة ويهدد المستشفيات والأنظمة الصحية».

وأصاب فيروس كورونا المستجد 41541036 شخصًا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1137190، وبلغت حالات التعافي 30939241، وفقًا لإحصاء حديث على موقع وورلد ميترز المعني برصد إحصائيات كورونا حول العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.