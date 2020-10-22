اعتماد (147) مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، (147) مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (177) والذي ترأسه وزير التجارة رئيس المجلس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التقرير الربع سنوي (الربع الثالث) للآداء الاستراتيجي، واعتماد الهيكل التنظيمي، والمرحلة الأولى من مخرجات برنامج التحول الإداري والمالي.

كما وافق المجلس، على اعتماد اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها، واللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها. كما أعتمد المجلس إلزام منتجات كابلات التمديدات الكهربائية بشهادة الاعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

كما شملت قرارات مجلس إدارة المواصفات السعودية، اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقاً للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، وتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة.

كما اعتمد المجلس، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.