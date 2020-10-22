اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط “أنوار القادسية” السكني بتبوك خلال 30 دقيقة

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط أنوار القادسية بمحافظة تبوك خلال نصف ساعة من طرح المخطط للحجز الإلكتروني ظهر اليوم الخميس، وشهدت منصة برنامج سكني إقبالًا كثيفًا من مستفيدي البرنامج الراغبين في الحصول على أرض سكنية في المحافظة ضمن الخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في طرحها ضمن إجراءات سهلة ميسرة، حيث تجاوز عدد زوار المنصة 14 ألف مستفيد وقت طرح المخطط.

وأوضح البرنامج، أن المخطط يقع في حي القادسية على امتداد طريق الملك فيصل وبالقرب من مجمع الملك عبدالله الطبي، وتوفر المرحلة الأولى 400 قطعة أرض، ويتميز بموقعة داخل النطاق العمراني على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع، ويتيح “سكني” حجز كافة قطع الأراضي السكنية إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها إلكترونيا دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، كما يوفر تطبيق سكني خدمة الاستفادة من التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويعد “أنوار القادسية” نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة لما يوفره من مواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة، ويأتي المخطط امتداداً لنحو 205 مخططاً توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية في مختلف مناطق المملكة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن اتمام اجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة.

وبيّن “سكني” أن الأراضي السكنية تعتبر إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ لبناء منازلهم ذاتياً.