أمير الرياض يدشن مبادرة لتوفير أجهزة لوحية للطلاب المحتاجين

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مبادرة سموه لتوفير أجهزة لوحية لذوي الدخل المحدود من الطلاب والطالبات في المنطقة ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، تحت شعار (تعلم من منزلك).

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، وعدداً من مدراء التعليم بالمنطقة وممثل مؤسسة تكافل الخيرية.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد، ودعم مسيرة التعليم عن بعد لتحقيق رؤية المملكة في ذلك، إضافة إلى إحياء روح التكافل والتعاون بين شرائح المجتمع.

وتأتي فكرة مبادرة سمو أمير منطقة الرياض لتوفير جهاز حاسوب لوحي للمحتاجين من الطلاب والطالبات ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، وذلك بالشراكة المجتمعية مع عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية المانحة والشركات التجارية بالمنطقة.

يذكر أنه تم تأمين (١٧٤٣٩) جهازاً بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية من أصل (٥٥٣٢٧)، ليصبح العدد المتبقي من الاحتياج (٣٧٨٨٨) جهازاً.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.