قيادات رفيعة المستوى تؤكد: العالم بحاجة إلى التعاون في محاربة الحكومة الإيرانية

عقدت اليوم الأربعاء ندوة ، عبر الإنترنت، حول الانتخابات الأمريكية ومستقبل الأقليات في إيران، بمشاركة عدد من المتحدثين رفيعي المستوى، من خلفيات قومية متنوعة، مثل الأحواز، وأمريكا، أذربيجان، كردستان، وبلوشستان.

افتتحت الندوة السيدة داليا العقيدة، الزميل الأول في مركز السياسة الأمنية، من أمريكا، اللقاء، مسلطة “الضوء على ظروف غير الفرس وتوقعاتهم في حل التهديدات الإيرانية”. على وجه التحديد ، ناقشت حول “معارضة الرئيس دونالد ترامب للحكومة الإيرانية وكيف أن العقوبات النووية التي فرضتها على إيران كانت ناجحة للغاية في خلق المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وقالت “العقيدة”، في كلمتها، إن “العالم بأسره بحاجة إلى التعاون في حماية المنطقة ومحاربة الحكومة الإيرانية”. إضافة إلى ذلك، تحدثت عن “سياسات جو بايدن الإدارية التي تشبه إدارة أوباما. واعتقادها أن “بايدن ينوي إعادة بناء علاقات وثيقة مع إيران وتمكينها من اكتساب المزيد من القوة وبالتالي المزيد من الأنشطة الإرهابية.

واستطردت: “من خلال قاسم سليماني تم قُتل الآلاف من الناس، وكان لإيران الدور الأكبر في نشر ودعم الميليشيات في دول أخرى مثل الإخوان المسلمين الذين يصلون إلى شمال إفريقيا”.

من جانبه، قال إيلي بيبريز ، مستشار سياسي ، ومدير سابق للحملة السياسية في الولايات المتحدة ، ورئيس مجموعة كينيون من إسرائيل عرضه التقديمي من خلال جانبين مهمين فيما يتعلق بالحملات والتي تتضمن 1. ما يقوله المرشحون و 2. ما يخشون قوله.

واكد “بيبريز” أنه “من خلال تعزيز القوة سيكون من الممكن تحقيق السلام ، وهذا الضعف لا يمكن أن يؤدي أبدًا إلى السلام وأن ترامب لديه القوة المطلوبة”.

وواصل الحديث عن “التأثير السلبي لبايدن في اتباع نهج أوباما فيما يتعلق بإيران وبالتالي خلق سياسات ضارة”، كاشفا أنه “على الرغم من حقيقة أن ما يقرب من 75٪ من اليهود الأمريكيين يؤيدون بايدن في الانتخابات المقبلة ، إلا أن إسرائيل تدعم ترامب”.

إضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن “حملة بايدن رفضت أن تكون السياسات الخارجية مشكلة ، وأن ترامب تمكن من إثبات أنه رجل مبادئ من خلال حل قضايا معقدة للغاية في الشرق مثل صفقة السلام العربية الإسرائيلية”.

في السياق، أكد الدكتور خلف الكعبي ، رئيس لجنة الخارجية والنضال العربي لتحرير الأحواز، على أهمية الإنسانية والمساواة فيما يتعلق بالاختلافات على أساس اللون، الجنس ، الدين ، الجنسية ، و إلى آخره.

وتابع “نحن بحاجة إلى احترام الإنسانية وليس الجنسية”. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن “الناس في الأحواز يعانون الكثير بسبب الضغوط الإيرانية المكثفة في تغيير لغتهم,تقاليدهم, وهويتهم. ثم أعرب عن تقديره لمثابرة الناس وقوتهم في مواجهة مثل هذه الضغوط “.

واستطرد: “وفقًا للقانون الدولي ، لدينا الحق في العيش في أرض أجدادنا ، على الرغم من أن إيران سلبت هذا الحق منا “. بعد ذلك قال “المنطقة بحاجة إلى قيادة سياسية تتغلب على تهديدات إيران ، ودعم الرئيس ترامب مفيد للجميع لأنه أثبت أنه رجل أعمال جيد وسياسي ناجح ،استطاع أن يعزز التوازن السياسي في الشرق الأوسط.

وذكر أن الرئيس ترامب يمكنه تطبيع العلاقات في الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات السلام ومنح الثقة للآخرين وتأكيده على أن العلاقات أفضل من الحروب. وأشار أيضًا إلى أن الرئيس ترامب قد ينجح في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة ويأمل أن يفوز في هذه الانتخابات حتى يتمكن من تحقيق التوازن في المنطقة وتدمير النظام المتعجرف في إيران. لذلك يشجع الأمريكيين على إعادة انتخابه.

وأخيراً قال إن الحياة ثمينة وجميلة ولكنها قصيرة. وأننا بحاجة إلى التخلص من الديكتاتورية وتعزيز السلام الدائم ، حيث يستغرق فبناء شيء ما يستغرق قرونًا ويحتاج ثانية لتدميره.

في الختام ، ألقى السيد إيلي الكلمة مرة أخرى وأعرب عن سعادته برؤية وجهات نظر مختلفة. ثم تحدث عن أهمية دعم كل من السكان الفرس وغير الفرس في إيران على حد سواء.