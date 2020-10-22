آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات اليومية تتخطى الـ16 ألفا في روسيا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية قرابة 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد عتبة الـ25 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 15971 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 15700 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 ويعود أكبر عدد منها (4413 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للعدوى في البلاد.