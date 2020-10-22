شاهد .. سقوط مروع لمركبة في عقبة حزنة بالباحة

باشرت فرق الهلال الاحمر بمنطقة الباحة حادث انقلاب وسقوط مركبة في عقبة حزنة ببلجرشي نتج عنه اربع اصابات وصفت إحداها بالخطيرة .

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعه 17:22 مساء اليوم الخميس بمنتصف عقبة حزنه بمحافظة بالجرشي

واضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث سيارات اسعافيه من الهلال الاحمر وفرقة من الصحة للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود خمس اصابات بالموقع: اصابه خطيرة عبارة عن توقف في القلب والتنفس حيث تم التدخل اسعافياً وعمل الانعاش القلبي الرئوي لحين وصولها المستشفى وثلاث اصابات متوسطه تم التعامل اسعافياً معهم ونقلت جميع الاصابات لمستشفى الامير مشاري بمحافظة بالجرشي فيما نقلت احدى الاصابات عن طريق اسعاف الصحة.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الاجهزه الذكيه.