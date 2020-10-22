مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يفتتح توسعة مبنى الطوارئ بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

افتتح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، توسعة مبنى الطوارئ بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، والمخصصة للأمراض التنفسية والتي تشتمل على غرف للعزل وعيادات للفحص والمعالجة السريعة والحالات الحرجة.

وتضم توسعة مبنى الطوارئ منطقة واسعة للفرز البصري وتسجيل المرضى، و(5) مناطق لعزل المرضى المصابين بأمراض تنفسية و(8) للحالات العامة، بالإضافة إلى وحدة الإنعاش للتعامل مع الحالات الحرجة.

كما توفر التوسعة مجموعة من الغرف المخصصة للحالات التنفسية الحرجة، وغرف خاصة للحالات الإيجابية المؤكدة لكورونا، بالإضافة إلى وحدة الأشعة.

الجدير بالذكر بأن مدة الانتظار في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، شهدت انخفاضاً منذ دخول المريض وحتى خروجه إلى أقل من ساعة انتظار، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة تحسين إدارة الأسرّة (انسياب).