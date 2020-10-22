هيئة الطيران المدني تطور عدداً من المرافق بمطار الطائف الدولي

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني عدداً من المرافق التي تم تطويرها بمطار الطائف الدولي، بهدف تحسين الخدمات والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار، وذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سعادة المهندس سليمان بن أحمد البسام.

وشملت تلك المرافق صالة السفر الحالية، حيث تم زيادة عدد من كاونترات الجوازات في صالة الوصول الدولي من (6 إلى 14) كاونتراً للجوازات، وتنفيذ استبدال بلاط الارضيات بصالة السفر بمساحة تصل إلى 1100م2، وإعادة توزيع المساحات المكتبية للموظفين، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل دورات المياه بصالة المغادرة الداخلية للنساء والرجال وتحسينها خدميًا وإعادة تصميمها لرفع من كفاءتها التشغيلية لتستوعب إلى 12 دورة مياه مع إضافة دورات مياه خاصة بذوي الإعاقة (نساء/رجال).

وقامت هيئة الطيران المدني بإنشاء حديقة خارجية بمطار الطائف الدولي، تخدم جميع الفئات العمرية وتقع حديقة المطار على مساحة تزيد عن 1800م2، تتضمن مسطحات خضراء ومنطقة ألعاب للأطفال وعدد من الجلسات وممرات المشاة، بالإضافة إلى وجود 6 مواقع مخصصة للتشغيل التجاري.

كما تم إنشاء مبنى لمكاتب تأجير السيارات خارج صالات السفر، وذلك بهدف استغلال المساحات داخل صالة السفر حيث تم الاستفادة من تلك المساحات لأعمال التطوير بصالة القدوم الدولي، كما تضمن المبنى غرفة خاصة بالمرور.

تأتي هذه المشاريع التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة، وتحسين تجربة السفر وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة بكفاءة عالية.