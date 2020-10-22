الكهرباء تعلق على فيديو استخدام معلمة لمحوّل رئيسي بعرعر بعد انقطاع التيار

علقت الشركة السعودية للكهرباء على مقطع فيديو استعانت فيه معلمة بأحد محولات الشركة بعد انقطاع التيار، لتقديم الدروس لطالباتها، قائلا: “إن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي”.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنه لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو تجلس معلمة جوار محول كهرباء على الأرض بعد انقطاعها فجأة، بأحد مناطق عرعر بالحدود الشمالية، دون إدراك لما تقوم به من تعريض نفسها والآخرين لخطر الكهرباء وأحدث المقطع حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر متابعون عن استغرابهم لما قامت به المعلمة.

واستخدمت المعلمة “كابل” خاص بالشركة من أحد المحولات في الشارع، لتتمكن من استخدام “اللاب توب” للتواصل مع الطالبات