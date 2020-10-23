حالة_الطقس: أتربة وغبار في المدينة وحائل وتبوك ومكة المكرمة #يوم_الجمعة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.