شاهد التفاصيل: 120 وظيفة شاغرة للجنسين في شركات الرياض #وظايف_شاغرة

أعلنت الغرفة التجارية بمدينة الرياض عن طرح عدد 120 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس وذلك للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

الوظائف المتاحة للرجال:

مجموعة طيبة العالية للتدريب والتوظيف – للرجال (مراجعة أمن معلومات – مراجع تقنية معلومات– باحث أمن معلومات – أخصائي شبكات – أخصائي أنظمة ويندوز – أخصائي أنظمة لينكس – أخصائي وسائط رقمية).

الشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات – للرجال(مهندس ميكانيكي – مهندس كهربائية – مهندس جودة – مهند سلامة).

مؤسسة بوركت للتجارة – للرجال(مدير مصنع الأغذية – مشرف إنتاج المصنع– مراقب جودة وكميات – مسؤول تشغيل المصنع – أمين مخزن – محاسب تكاليف – ممثل مبيعات– مدير فرع).

شركة درا الرواد التجارية -للرجال(مندوب مبيعات – سائق نقل خفيف).

فندق لومريديان – للرجال(مقدم طعام رئيسي – باريستا – مساعد رئيس المهندسين– موظف استقبال – مشرف مطعم – فني صيانة أول).

الوظائف المتاحة للنساء:

شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم (للنساء):(ممثلة مبيعات).

مركز ابتسامة كير الطبي (للنساء):(ممرضة – مساعدة طبيب أسنان – موظفة تسويق إلكتروني وإدارة محتوى– مختصة تأمين طبي).

مؤسسة بوركت للتجارة – للنساء(ممثلة مبيعات – مديرة فرع – موظفة إنتاج).

شركة درا الرواد التجارية – للنساء(مسوقة – مندوبة مبيعات – محاسبة).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php