وظائف للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في كل من الرياض والاحساء وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط أدناه:

ممرض ثاني Staff Nurse II – للرجال والنساء – الرياض

داعم فني ثاني – Technical Support II – للرجال والنساء – الرياض

داعم فني أول – Technical Support I – للرجال والنساء – الرياض

مساعد إداري ثاني – Administrative Assistant II – للنساء – الإحساء

مسؤول شؤون الطلاب ثاني – Student Affairs Officer II – للرجال – الرياض

مساعد أبحاث – Research Aide – KAIMRC – للرجال والنساء – الرياض

داعم فني رئيسي – Senior Technical Support – للنساء – جدة

مسؤول شؤون طلاب ثاني Student Affairs Officer II – للنساء – جدة

مساعد أمين مكتبة – Assistant Librarian – للنساء – جدة

مساعد إداري ثالث – Administrative Assistant III – للنساء – جدة

مساعد إداري ثالث – Administrative Assistant III – للرجال – جدة

فني اتصالات ثاني – Communication Technician II – للرجال والنساء – الرياض

مشغل غرفة إنذار الحريق – Fire Alarm Room Operator – للرجال والنساء – الرياض

مساعد إداري ثاني – Administrative Assistant II – للرجال والنساء – الرياض

أخصائي عقود الأبحاث – Research Contract Specialist – للرجال أو النساء – الرياض

مساعد إداري رابع – Administrative Assistant IV – للرجال – جدة

داعم فني ثاني – Technical Support II – للرجال والنساء – جدة

مساعد إداري ثاني – Administrative Assistant II)

مشغل رسومات أول (Graphics Operator I – للرجال والنساء – جدة

مسؤول شؤون الطلاب أول – Student Affairs Officer I – للرجال – جدة

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الراباط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities