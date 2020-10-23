سوريا: مقتل 14 إرهابياً بينهم 6 قياديين بغارة لطائرة دون طيار

قتل 14 إرهابياً، بينهم 6 قياديين، في شمال غرب سوريا امس الخميس في قصف شنّته طائرة دون طيار مجهولة الهوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد إن القصف استهدف مأدبة عشاء في قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية التركية.

وأضاف أن بين القتلى خمسة متطرفين من جنسية غير سورية، لم يحدّدها، مشيراً إلى أن ثلاثة من القتلى ينتمون لهيئة تحرير الشام، جبهة النصرة، “من بينهم قياديان من الصفّ الأول”.

واستهدفت الغارة بحسب المرصد اجتماعاً ضمّ قادة من هيئة تحرير الشام مع متطرفين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة.