عاجل… الكويت: رفع حظر السفر عن 34 دولة قريباً والدولة لن تتحمل أية تكاليف

كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع بالأمس انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة بين مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية في وزارة الصحة الكويتية للمواءمة بين الاشتراطات وتطبيقها بالشكل الأمثل ورفع الحظر عن القادمين من الدول المحظورة.

ولفتت إلى أنه وفق الخطة سيتم إلغاء مسمى قائمة الـ 34 دولة المحظورة، وتصنيفها الدول إلى فئتين الأولى منخفضة الخطورة (أ)، والثانية عالية الخطورة (ب) وتشمل الدول الـ 34 بحسب تقييم السلطات الصحية في الكويت.

وشدّدت المصادر أن عودة الوافدين عبر الرحلات المباشرة ستكون مقتصرة على من يحملون إقامات سارية فقط، وهو ما يعني أن العائدين هم الأشخاص الذين لديهم وظيفة قائمة ومصدر دخل ومكان مناسب يتم عزلهم منزلياً فيه.

ولفتت إلى أن العزل المنزلي هو الخيار الأول لكل العائدين إذا توافرت الشروط المطلوبة لعزلهم بصورة صحية، أما إذا لم يقدم العائد ما يثبت توافر مكان صحي مناسب، فسيتم إلزامه بالعزل المؤسسي مع تحمله لكل التكاليف المطلوبة حتى انتهاء فترة الحجر الإلزامي.

وأكدت أن الدولة لن تتحمّل أي تكاليف في مقابل عودة المقيمين، إذ يتحمل العائد من الخارج أي تكاليف تنشأ عن رحلة عودته سواء للفحوصات أو الحجر وغيرها.

وأشارت إلى أن موعد دخول الخطة حيز النفاذ لم يحدد بعد بصورة نهائية، إلا أنه رهن بعمليات فنية خاصة بالربط بين الجهات المختلفة التي ستشرف على العودة، ووفق ما تحدده السلطات الصحية من إجراءات.