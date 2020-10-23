الفيصلي والتعاون يطلبان أحمد أشرف والهلال يشترط الحصول على ثلاثة ملايين ريال

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة نادي الهلال تدرس جميع العروض المقدمة لضم أحمد أشرف،لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدا لمغادرته بشكل رسمي بعد موافقة

الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على رحيله، وذلك بشرط الحصول على ثلاثة ملايين ريال للموافقة على بيع عقده بصفة نهائية.

وكشفت مصادر عن إعطاء الهلال الضوء الأخضر لأحمد أشرف للانتقال إلى أي فريق يرغب في الحصول على خدماته، بعد موافقة رازفان لوشيسكو مدرب الفريق.

وجاء قرار المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع فواز الطريس، والاتفاق المبدئي مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأشارت المصادر إلى أن الفيصلي يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة إلى التعاون والرائد، لكن يبقى الفيصلي هو الأقرب حتى الآن، في حال تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء العقد.

وكان أحمد أشرف انضم للهلال موسم 2018 / 2019، ويتبقى موسم واحد في عقده

مع الفريق، وقد خاض تجربة الإعارة إلى الفيصلي الموسم الماضي، وشارك في 22 مباراة ليسجل هدفين ويصنع هدفا واحدا.