الذهب مستقر مع معادلة آمال التحفيز الأميركي للدولار القوي

استقر الذهب اليوم الجمعة إذ عوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية في نهاية المطاف أثر ضغوط فرضها الدولار القوي.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1903.36 دولار للأونصة قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية، بعد أن نزل ما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01 بالمئة إلى 1905.80 دولار.

والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل مرتفع 0.3 بالمئة في الأسبوع.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش “المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع.

“مؤشرات اتفاق (للتحفيز في الولايات المتحدة) محتمل في وقت سابق ربما قدمت بعض الزخم الصعودي”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.54 دولار للأونصة، لكنها تتجه لارتفاع أسبوعي بنسبة 1.5 بالمئة. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 882.40 دولار وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2387.02 دولار.