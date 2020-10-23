ضربة جديدة… إستونيا “تحظر” حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي

فرضت حكومة دولة إستونيا عقوبات على حزب الله بسبب أنشطته الإرهابية، معتبرةً أنّه يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.

وتعتبر إستونيا خامس دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة حظر الحزب اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، بعد ألمانيا وليتوانيا هذا العام.

وقال وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، إن حزب الله يشكل تهديداً كبيراً للأمن الدولي، وبالتالي الإستوني.

وأوضح بيان نشره حساب وزارة الخارجية الإستونية على “تويتر” أنه “بناء على اقتراح من وزير الخارجية، قررت الحكومة فرض عقوبات على الحزب اللبناني بسبب أنشطته الإرهابية، وسيتم حظر دخول البلاد على أعضائه المُنتمين إلى جناحَيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة.