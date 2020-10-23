مسؤول أمريكي: توقعات بإعلان إسرائيل والسودان عن اتفاق بينهما اليوم

نقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي، الجمعة، أنه من المتوقع إعلان اتفاق إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق اليوم.

جاء ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس، عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح البيت الأبيض، أن الحكومة السودانية، حولت 335 مليون دولار إلى حسابات ضحايا الإرهاب من الأمريكيين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقرار ترامب، بشان رفع السودان من قائمة الإرهاب، واصفا القرار بأنه انتصار لواشنطن والخرطوم وضحايا الإرهاب.