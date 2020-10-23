بعد مناشدات الهاشتاج.. أمير الشمالية يتدخل في أزمة الطفل #يزن_بن_عبدالله_عجاج

تدخل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، في أزمة الطفل يزن بن عبدالله عجاج، بعد مناشدات بشأن حالته الصحية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال هاشتاج حمل اسم الطفل.

ووجه أمير الشمالية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة للطفل يزن، مؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تولي كل أبنائها عنايتها وتشدد على توفير الرعاية الصحية.

وكان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تداولوا منشورا عن حالة الطفل يزن جاء فيه “حالة انسانية.. الطفل “يزن عبدالله” يرقد في مستشفى عرعر بعد تعرضه لمضاعفات لعملية جراحية أجراها، وأسرته تناشد نقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة”.