السيسي يرحب بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل بشأن تحقيق السلام

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين”.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.