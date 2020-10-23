تصريح صادم من ماكرون للشعب الفرنسي بشأن #كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه سيكون على فرنسا أن تعيش مع فيروس كورونا حتى الصيف المقبل على الأقل.

وأضاف ماكرون الذي كان يتحدث خلال زيارة لمستشفى إنه لا خطط في المرحلة الحالية لخفض أوقات حظر التجول الهادفة إلى منع انتشار الفيروس.

وسجلت فرنسا أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وفى وقت سابق، ذكرت قناة العربية، أن فرنسا توسع حظر التجوال الليلى فى 38 مقاطعة جديدة بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الأربعاء، تسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

ووفقا لموقع روسيا اليوم تشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع حاد في الإصابات، مقارنة مع الثلاثاء الذي سجلت فيه 20468 إصابة.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في باريس وثماني مدن أخرى، بسبب استمرار ارتفاع حالات العدوى.