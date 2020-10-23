“لا ليغا” تستخدم تطبيق RadarCOVID بداية من مباراة “الكلاسيكو”

ستروج رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” لاستخدام تطبيق “RadarCOVID” الذي صممته الحكومة بين المشجعين بدأ من السبت وعلى مدار الأربع جولات المقبلة عن طريق وضع صورة افتراضية له على المدرجات لحث المشاهدين على تحميله.

وأعلنت الرابطة تأييدها لهذه المبادرة عن طريق استغلال المنصة التي ستبث مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد، وهو اللقاء الذي سيصل لملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وأيضا ستنشر “لا ليغا” عبر حساباتها هي وسفرائها على شبكات التواصل الاجتماعي محتويات لتشجيع، وحث المجتمع على استخدام هذا التطبيق والمساهمة في رصد حالات الإصابة في وقت مبكر.