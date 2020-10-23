أرمينيا ترفض وساطة تركيا في صراعها مع أذربيجان

أعلنت أرمينيا رفض الوساطة التركية في الصراع الدموي حول منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”: “هذا وضع غريب”.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ناقش في وقت سابق مشاركة حليفته تركيا في المباحثات.

تؤدي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة دور وساطة في الصراع المستمر منذ عقود.

وقال باشينيان، “ينبغي أن تستمر المفاوضات بهذا الشكل”، مشيراً إلى أن الاتفاق على ذلك تم في موسكو عبر إعلان مشترك، مضيفاً القول إن “أذربيجان تغير موقفها في كل مرة”.

يدور قتال عنيف في ناغورنو قرة باغ منذ نهاية سبتمبر الماضي.