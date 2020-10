الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، للمسافرين المصرح لهم، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ 33 وجهة حتى الآن، تشمل مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها على تويتر: تعلن الخطوط السعودية للمسافرين المصرّح لهم عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة حتى الآن.

وطالبت جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مبينة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها.

تعلن #الخطوط_السعودية للمسافرين المصرّح لهم عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة حتى الآن ✈️🌐

SAUDIA announces for permitted travelers the international flights' resumption schedule for 33 destinations so far ✈️🌐#SAUDIA pic.twitter.com/1DZ84qSJut

— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) October 23, 2020