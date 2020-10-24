وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح للجامعيين والكليات العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية و لجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن بدء اجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للكليات العسكرية اعتباراً من يوم غدا الأحد الموافق 08 / 03 / 1442 هـ .

مع ضرورة التقيد بالتعليمات التالية : إحضار أصل الهوية الوطنية – إحضار صور شخصية حديثة مكشوفة الرأس عدد (2) مقاس (4×6) – الزي الرياضي لكل كلية :

أ – كلية الملك عبد العزيز الحربية ( قميص أخضر سادة ) .

ب – كلية الملك فيصل الجوية ( قميص أزرق سادة ) .

ج – كلية الملك فهد البحرية ( قميص أبيض سادة ) .

د – كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ( قميص أسود سادة ) .

– لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

كما تعلن اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية و لجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن بدء اجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين الجامعيين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 / 03 / 1442 هـ .والتقيد بالتعليمات التالية : إحضار أصل الهوية الوطنية – إحضار صور شخصية حديثة مكشوفة الرأس عدد (2) مقاس (4×6) – الزي الرياضي ( قميص أخضر سادة ) – لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://afca.mod.gov.sa/#NewsExp1