شاهد التفاصيل: 100 وظيفة برواتب تصل لـ 5000 ريال في شركات القطاع الخاص بالشرقية

أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف عبر موقعه الإلكتروني عن توفر 100 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بالخبر والدمام.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مشغل أنظمة الأمن – الخبر: درجة الدبلوم فما فوق في تخصص ذات صلة وإجادة اللغة الإنجليزية ولا يشترط وجود خبرة سابقة وإتقان اللغة الإنجليزية وأن يكون من سكان الخبر فقط والعمر ما بين 23 إلى 30 سنة وسيكون الراتب في حدود 5000 ريال سعودي.

مسؤول مبيعات – العدد 99 وظيفة – الدمام: لا يشترط الخبرة والعمل ضمن فريق عمل احترافي بالتسويق.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=109992&e=35006