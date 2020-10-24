عاجل… إصابات #كورونا عالمياً تتجاوز 41.99 مليون والوفيات مليون و140145

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.99 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى

العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 140145.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 223226 8444165

الهند 117306 7761312

البرازيل 155900 5323630

روسيا 25525 1480646

الأرجنتين 27957 1053650

إسبانيا 34521 1046132

فرنسا 34508 1041075

كولومبيا 29636 990270

بيرو 33984 879876

المكسيك 87894 874171

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 – العراق 10513 445949

22 – السعودية 5264 344157

32 – المغرب 3132 186731

36 – قطر 229 130711

39 – الإمارات 475 122273

40 – الكويت 740 120232

41 – عمان 1147 111837

45 – مصر 6166 106060