النفط ينزل نحو 2% بسبب إنتاج ليبيا ومخاوف كوفيد-19

نزل النفط حوالي اثنين بالمئة لينهي الأسبوع على تراجع، وذلك في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام والمخاوف بشأن الطلب الناجمة عن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

فقد هبطت أسعار الخام بعد بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة على الاصدرات من ميناءين رئيسيين، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو بنيويورك “ستهوي السوق بمجرد حدوث ذلك”.

وجرت تسوية الخام الأمريكي عند 39.85 دولار للبرميل، بنزول 79 سنتا بما يعادل 1.9 بالمئة.

وجرت تسوية خام برنت عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع 69 سنتا، أو 1.6 بالمئة.

وعلى أساس أسبوعي، فقد الخام الأمريكي 2.5 بالمئة وخسرت عقود برنت 2.7 بالمئة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاول الخميس إن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+، لكن محللين قالوا إن ذلك غير كاف لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب.

وقال يوجر “إنهم بحاجة لقول ‭’‬لن نعيد المليوني برميل‭’‬”.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا ومنظمة البلدان المصرة للبترول، الإنتاج مليوني

برميل يوميا في يناير كانون الثاني 2021.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمس حفارات نفط ليرتفع إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 287 في الأسبوع المنتهي يوم 23 أكتوبر تشرين الثاني، وهو أعلى رقم منذ مايو أيار. وعدد الحفارات مؤشر على مستقبل الإمدادات.