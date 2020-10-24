تحطم طائرة للبحرية الأمريكية ومقتل قائديها

قالت البحرية الأمريكية، إن طيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية في ولاية ألاباما أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل، إن الطائرة وهي طائرة تدريب من طراز “تي- 6 بي تيكسان” سقطت بمدينة فولي مما أسفر عن مقتل قائديها”، مضيفاً أن هناك تحقيق يجري في الحادث.

وكان مكتب قائد شرطة مقاطعة بالدوين كتب في وقت سابق على موقع تويتر إن الطائرة تحطمت بالقرب من مدرسة وأن النيران اشتعلت في أحد المنازل.

أضافت الشرطة أنه لم تقع إصابات بين المدنيين. وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب.