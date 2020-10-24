تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 200.55 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات اليوم، السبت بشكل طفيف وسط استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 229.2 ريال (61.12 دولار)، مقابل نحو 229.56 ريال (61.20 دولار)، أمس الجمعة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 200.55 ريال (53.48 دولار) مقابل 200.82 ريال (53.54 دولار) أمس الجمعة.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في السوق السعودية 171.9 ريال (45.84 دولار)، مقابل نحو 172.13 ريال (45.89 دولار) عند ختام تعاملات الجمعة.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14، إلي 133.7 ريال ( 35.65 دولار) مقابل نحو 133.88 ريال (35.70 دولار) أمس.

واستقر سعر الذهب العالمي، بعدما عوض تصاعد التوقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية، خسائر المعدن النفيس نتيجة صعود الدولار القوي.