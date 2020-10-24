رحلات في خيال “الرمالي”.. كتاب سنابستان يدمج الفنتازيا الساخرة بأدب الرحلات

صدر مؤخراً كتاب “سنابستان.. رحلات في خيال مسافر”، للكاتب الصحفي مسلّم الرمالي عضو مجلس إدارة جمعية إعلاميون، يقع الكتاب في 96 صحفة من الحجم المتوسط عن دار تشكيل، وارتكز على دمج الفنتازيا بأدب الرحلات بطريقة فريدة من حيث الفكرة والتناول.

تتمحور فكرة الكتاب حول رحلات سياحية بدأت فصولها من عام 2051 – 2072 إلى دول لا توجد على خارطة الواقع، التقطها المؤلف من أفواه المتحدثين في المجالس السعودية وصنع منها دول خيالية كـ قريح، وش أسمه، جزيرة قريباً، سنابستان، ولاية التكنوهياط، جمهورية الألوان، والمطار الدولي، جزيرة الأحلام وغيرها من الدول والمواقع التي شكل فيها المؤلف الفنتازيا الساخرة.

وجاء في مقدمة الكتاب” هذا الإصدار رحلة إلى أغرب المدن السياحية التي طرقت باب سمعكم في مجالسكم العامرة، قمت بزيارتها والتجول في معالمها، وسبرت أغوار تراثها. إذا كانت تستهويك قصص السفر والترحال، واكتشاف الأماكن الغريبة، احجز مقعدك، واربط حزام الأمان، ولتنطلق رحلتك بهذا الكتاب.”

يصنف الكتاب على قصص قصيرة في أدب الرحلات، وتعتبر فكرة الكتاب وطريقة تناولها جديدة على رف المكتبات المحلية. متوفر “سنابستان في جميع فروع مكتبة جرير، ومكتبة دار تشكيل ومتجرها الإلكتروني.