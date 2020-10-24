بعد تصريحات مسيئة للكويت.. إقالة معاون وزير القوي العاملة في مصر

قررت وزارة القوي العاملة في مصر إقالة أحد معاوني الوزير بعد تصريحات مسيئة لدولة الكويت.

وأصدرت وزارة القوي العاملة بياناً، اليوم السبت، استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسئولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها.

وشددت الوزارة، علي أنها اتخذت الإجراءات القانونية علي الفور بحق المسئول عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية.

وأشارت، إلى أن ما صدر من هذا المسئول جاء من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة، عن قرار إقالة معاون وزير القوي العاملة من منصبة، فضلا عن إحالته إلي التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية علي مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، حرصها علي العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

وأعرب نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجارالله، أمس الجمعة، عن استنكار واستیاء ورفض دولة الكویت الشدید للإساءات الصادرة من معاون وزیرة القوى العاملة المصریة واستھدفت الدولة ورموزھا معتبرا إیاھا “ممارسات مشینة”.

وذكر، أن تلك التصرفات تستوجب من السطات المصریة اتخاذ إجراءات قانونیة بحق ھذا المسؤول الرسمي.

وأوضح، أن وزارة الخارجیة الكویتیة طلبت رسمیا من السلطات المصریة بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونیة تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من وراءھا للتحقیق وذلك للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارھا تمھیدا لاتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة الكفیلة بردع ھذه الممارسات المشینة و”إعادة الاعتبار للعلاقات الأخویة بین البلدین”.

من جانبه أعرب السفیر المصري، عن رفضه واستنكاره لھذه الإساءات في حق دولة الكویت ورموزھا مؤكدا أنه قد تلقى اتصالا الیوم من المسؤولین في وزارة الخارجیة المصریة أكدوا خلاله عزم السلطات المصریة اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن ھذه الإساءات.