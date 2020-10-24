“الموارد البشرية”: المواطن العامل بالتحطيب موظف.. وابنه مستفيد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا، اليوم (السبت)، حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها تواصلت مع المواطن ودرست حالته، وتبين أنه موظف ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة للوزارة.

وأهابت بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، داعية إلى تجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يعيش في منزل بالإيجار، ويعمل في “التحطيب” وتقطيع الأشجار، رغم ظروفه الصحية والاجتماعية السيئة، لتصدر الوزارة بيانها السابق.