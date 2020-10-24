استهداف واضح للمقدسات الدينية…الأردن: تدين الرسوم المسيئة

قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تشكل “استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن بلاده تدين استمرار نشر الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد، تحت ذريعة حرية التعبير.

واعتبر أن هذه الممارسات “تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من 2 مليار مسلم، وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الاخر ومعتقداته”.

وشدد الفايز، على “خطورة اتكاء أصحاب الفكر الرافض للآخر على مواقف سياسية رسمية”.

وأضاف: “ما يريده المجتمع الدولي اليوم في خضم عديد أخطار تحدق بالإنسانية جمعاء هو مزيد من التعاضد والتكاتف والتلاقي، لا تغذية لأسباب الفرقة المذهبية أو الدينية أو الإثنية”.

وأشار الفايز، إلى أن “هذه الإساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة الأردنية”.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على إدانة بلاده لأي محاولات “تمييزية تضليلية” تسعى لربط الإسلام بالإرهاب.